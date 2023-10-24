Москва, 24 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Москва ведёт регулярный и интенсивный диалог с Израилем, заявил 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы ведём регулярный и интенсивный диалог с Израилем. Мы осуждаем все проявления терроризма», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также добавил, что необходимо обеспечить прекращение огня.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что посольство РФ пока не установило местонахождение двух россиян, которые с 7 октября находятся в плену у ХАМАС. Посольство активно работает по этому направлению и находится в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос.