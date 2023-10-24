Москва, 24 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В Кремле ознакомились с материалами The Washington Post о причастности СБУ к убийству Дарьи Дугиной, заявил 24 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Наши специальные службы неоднократно говорили об имеющейся у нас информации о плотном кураторстве украинской разведки со стороны специальных служб Соединённых Штатов Америки. Можно добавить — а также Великобритании», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, американское издание The Washington Post 23 октября опубликовало статью о том, что с 2015 года разведка США потратила десятки миллионов долларов для превращения украинских спецслужб в своего союзника против России.

По данным американской газеты, целью операции украинских спецслужб был философ Александр Дугин, а не его дочь Дарья. В статье также указывается на то, что ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, а инструкторы из США обучали личный состав украинских спецслужб.

Также издание сообщило о причастности ЦРУ к разработке беспилотников, которые использовались в атаке на Крымский мост.

Причастность США и ЦРУ к терактам украинских радикалов очевидна для специалистов, однако когда в зарубежном издании начинает тиражироваться такая информация, то это свидетельствует о подготовке на Западе к формированию нового отношения к Киеву. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Автомобиль, в котором находилась журналистка, был взорван, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция».