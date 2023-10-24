Москва, 24 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать открытие новых памятников Иосифу Сталину, заявив, что это прерогатива местных властей.

Из личного архива правнука генералиссимуса

«Не буду комментировать. Открытие памятников — прерогатива местных властей. Нужно задавать им такие вопросы», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в Кремле обязательно поинтересуются, кто принимал решение об открытии памятника Сталину в детском парке.

Как сообщало ИА Регнум, в детском парке города Орлова Кировской области 24 октября откроют памятник Сталину, в церемонии примут участие правнук Сталина Селим Бенсаад и внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский. Это уже второй памятник генералиссимусу в регионе. Первый установили в посёлке Демьяново.

Кроме того, памятник Сталину был открыт в феврале 2023 года в Волгограде. На одной из аллей на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония открытия бюстов Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.

В августе был открыт памятник Сталину на территории завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области. В церемонии принимали участие несколько православных священников, которые освятили монумент, а также в своих выступлениях положительно отозвались о генералиссимусе. Позднее в РПЦ заявили, что взяли на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину.