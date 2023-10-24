Москва, 24 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы украла чертежи «супер-пупер-ракеты», заявил, что у РФ есть своя прекрасная ракета.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас есть своя ракета, прекрасная ракета. Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как «супер-пупер». Но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире, и причём не одна», — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания экс-президента США.

Как передавало ИА Регнум, бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников сделал громкое заявление, что Россия якобы украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты». Экс-президент считает, что российские спецслужбы смогли в период правления Барака Обамы выкрасть засекреченные чертежи и впоследствии её построить. При этом Дональд Трамп не сказал, что за ракеты он имеет в виду.

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в России работают над созданием оружия, действующего на новых физических принципах.

По словам российского лидера, уже в ближайшей исторической перспективе безопасность любой страны будет зависеть от подобной техники. Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых либо ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят радиочастотное, лазерное, инфразвуковое и другие.