Москва, 24 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В Москве не располагают точными данными о количестве находящихся в заложниках у ХАМАС граждан России, контакты со всеми сторонами конфликта продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я не могу вам назвать точное количество», — заявил он, отвечая на вопрос, сколько россиян находятся в заложниках у ХАМАС.

Песков не стал называть каких-либо цифр.

«Здесь неуместно давать примерные оценки», — пояснил он, добавив, что Россия использует все возможности для контактов по освобождению граждан России из плена ХАМАС, Москва продолжит эти усилия.

Как передавало ИА Регнум, Песков также заявил, что Москва призывает ХАМАС срочно освободить всех заложников.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, были захвачены некоторые населённые пункты. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 граждан России.

Около 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома.