Москва, 24 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Выборы президента России пока не назначены, но состоятся в любом случае. Об этом 24 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Выборы не назначены, но приближаются. Они состоятся в любом случае», — сказал Песков.

Комментируя законопроект с уточнением норм о выборах президента, который проходит рассмотрение в Госдуме, представитель Кремля отметил, что особенная ситуация в новых регионах требует дополнительных законодательных инициатив и решений.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправку, согласно которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может установить особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории страны военного положения.

Согласно поправке, если военное положение введено на части территории страны, то выборы главы государства на этой части территории могут проводиться в соответствии со ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В ней установлены детали проведения выборов, референдума при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что Госдума в соответствии с законом должна назначить в конце года дату президентских выборов, и только после этого можно будет говорить об участии в них. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.