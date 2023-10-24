В Новосибирске пару «сектантов» обвинили в убийстве 10-летней девочки
В Новосибирске семейную пару «сектантов» обвинили в убийстве 10-летней девочки
Новосибирск, 20 июня, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Двое фигурантов уголовного дела об истязании и убийстве десятилетней девочки в Новосибирске отправлены в СИЗО, сообщила 20 июня прокуратура региона.
Обоим подозреваемым предъявлены обвинения по пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и пп. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемых на два месяца, до 19 августа.
«С 14 по 17 июня 2024 года двое жителей Новосибирского района области по просьбе матери осуществляли присмотр за 10-летним ребёнком. В этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои. 17.06.2024 ребёнок был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО «Детская больница скорой медицинской помощи», где скончался», — сообщила прокуратура.
Управление Следственного комитета в свою очередь сообщило, что подозреваемые не только били ребёнка, но и морили девочку голодом.
Обвиняемые в убийстве девочки — сектанты, сообщил 20 июня RT со ссылкой на осведомлённый источник. У подозреваемых странные взгляды, в частности, они отказываются от оформления каких-либо документов и «постоянно на всё жалуются», отметил собеседник издания.
По тем же данным, мать погибшего ребёнка работает начальником отдела в страховой компании и после смерти мужа сама воспитывает троих детей. Дети хорошо учились, мать уделяла им много внимания, рассказал источник.
Обвиняемые снимали издевательства над девочкой на видео, рассказал источник RT в правоохранительных органах. Пока неизвестно, отправляли ли они кому-либо эти записи, отмечается в публикации.
Как передавало ИА Регнум, 19 июня в городе Топки Кемеровской области был задержан подозреваемый в причастности к гибели 12-летней девочки.
Днём ранее девочка вышла из дома и не вернулась. По факту её исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе поисковых мероприятий 19 июня тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в колодце возле заброшенного здания.