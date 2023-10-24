Москва, 24 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 октября проведёт рабочую встречу с вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, будут обсуждаться вопросы развития промышленности и производства, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Ильин Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

«В середине дня (Владимир Путин. — Прим. ред.) встретится с Мантуровым», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Также в планах президента на 24 октября международный телефонный разговор и целый ряд непубличных мероприятий, сообщил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года, общаясь с избранными главами субъектов Федерации, Владимир Путин заявил, что экономика России набирает темп, а промышленность работает так, как давно уже не работала. В сельском хозяйстве страны фиксируются всё новые рекорды, а строительство развивается такими темпами, каких не было и в советское время, подчеркнул глава государства. У России есть всё, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну, добавил Владимир Путин.

В России наступило время новых возможностей для развития региональных экономик, отметил президент на той же встрече. Внешнее давление на Россию со стороны западных стран стало мощным стимулом для роста отечественных производств, сказал он. В экономике страны наступило время новых возможностей и новых подходов, добавил Владимир Путин.

В сентябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что восстановление экономической активности в России идёт более высокими темпами, чем прогнозировалось. По данным Министерства экономического развития, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%, отметил Мишустин.