Москва, 24 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Потенциал стран Запада по производству боеприпасов ограничен, заявил 24 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который ранее сказал, что значительный дефицит боеприпасов существует во всём мире.

«В целом, конечно, потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен, требуется немало времени на мобилизацию ресурсов, с тем чтобы этот потенциал увеличивать. Поэтому, конечно, возникают определённые точки напряжения», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Для более точной оценки нужно обращаться к профильным специалистам, отметил также Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Шмыгаль в одном из интервью заявил, что власти Украины считают крайне актуальным наладить производство боеприпасов на своей территории, поскольку «склады пусты» во всём мире. Бюджет Украины на 2024 год предполагает резкий рост военных расходов, в том числе на производство, добавил Шмыгаль.

Обозреватели Financial Times, в свою очередь, ранее сообщили, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин выразил намерение производить на территории страны и получать от западных партнёров такой объём боеприпасов, который мог бы быть равноценным «арсеналу всего свободного мира».

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке США могут заставить Украину начать переговоры о мире, чтобы одновременно и перенаправить боеприпасы в Израиль, и сохранить лицо, отмечали ранее обозреватели Military Watch Magazine.