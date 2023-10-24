Москва, 24 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Дефицит боеприпасов возник не во всём мире, а только в Евросоюзе и США, то есть в тех странах, которые слепо помогали киевскому режиму. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что в республике, как и во всём мире, наблюдается дефицит боеприпасов. Шмыгаль также озвучил идею, что снаряды для всего мира должны производиться на Украине. При этом, ссылаясь на неназванного чиновника, газета сообщила, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов, в том числе из-за глобальной «нехватки пороха».

«В мире нет дефицита снарядов. Конечно, в других государствах достаточно снарядов, например, рядом Россия. Также в Северной Корее, Индии, Китае достаточно снарядов. По сути, только в европейских странах и в США сейчас возник дефицит боеприпасов, потому что они всё растратили на Украину. У всех остальных же всё в порядке», — отметил военный политолог Кошкин.

По его мнению, украинский премьер пытается заставить окружающих поверить в инсинуацию, а также привлечь внимание к несуществующей проблеме и к новым потребностям киевского руководства.

«Это схема, по которой живёт Украина с 1991 года. Они хотят, чтобы иностранные инвестиции пошли в заводы на Украине. Но это всё из разряда хотелок. И тогда они черпали бы воды из этой речки столько, сколько хотели бы, то есть брали снаряды для своих нужд, выгод и продаж», — поделился военный эксперт.

Он допустил, что организация производства снарядов на территории Украины также способствовала бы процветанию коррупции, потому что киевское руководство по уже привычной схеме, как с западным оружием, часть снарядов продавало бы на чёрный рынок. Кошкин выразил уверенность, что, не смотря на обещания, Запад не будет строить на Украине заводы ВПК. По его словам, также немцы предполагали производство танков «Леопард» прямо на территории республики, но это так и не случилось.

«Ничего такого никто делать не будет, хотя им периодически обещают какие-то военные производства. Но это лишь обещания, чтобы в качестве морковки такую приманку вывешивать впереди. И они бежали бы на линии боевого соприкосновения и решали задачи коллективного Запада. Но они постоянно прячутся за кого-то — возьмите нас в Евросоюз, возьмите нас в НАТО, заплатите за нас», — указал Кошкин.

Как передавало ИА Регнум, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна может производить и получать такой объём боеприпасов, который мог бы быть равноценным «арсеналу всего свободного мира».

Ранее издание The New York Times (NYT) опубликовало материал, в котором отмечало, что после того как президент США Джо Байден пообещал оказывать военную помощь и Украине, и Израилю эти страны фактически стали соперниками в вопросе получения вооружений. В Пентагоне уже сообщили о решении направить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине. Киеву после начала Россией специальной военной операции передали сотни тысяч таких снарядов, теперь их запасы в США и Европе иссякли, а производители не успевают обеспечить все потребности, говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.