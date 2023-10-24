Бийск, Алтайский край, 24 октября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Через месяц после возвращения с СВО росгвардеец убил жену-фитнес-тренера и покончил с собой. Причину конфликта между супругами сейчас устанавливает следствие. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

23 октября 30-летняя Екатерина Табакаева из Бийска перестала отвечать на звонки своей матери. Несколько часов женщина пыталась дозвониться дочери, а вечером отправилась к ней домой, где Екатерина проживала с мужем Константином Табакаевым. Он работал фельдшером медицинской службы ОМОН «ФОРПОСТ» города Бийска управления Росгвардии по Алтайскому краю и носил звание младшего лейтенанта полиции. Недавно мужчина вернулся из командировки в зоне СВО, где провёл несколько месяцев.

Женщина приехала к дочери и её мужу в квартиру на улице Трофимова и позвонила в дверь, но ей никто не открыл. Никаких звуков в квартире тоже не было слышно. Мать открыла дверь своим ключом и вошла внутрь. В одной из комнат она нашла тела своей дочери и её мужа. О случившемся женщина сообщила в полицию.

«В квартире на улице Трофимова 23 октября около 18:00 были обнаружены тела 30-летней женщины с признаками механической асфиксии и 30-летнего мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Оперативники осмотрели квартиру и опросили соседей. Жители дома рассказали, что из квартиры Константина и Екатерины с самого утра доносились крики, пара громко выясняла отношения. Но потом стало тихо, и вызывать полицию никто не стал.

По данным полиции, Константин Табакаев находился в служебной командировке в зоне СВО с июня по сентябрь 2023 года. Пара поженилась за месяц до отъезда Константина. Погибшая Екатерина Табакаева работала тренером в одном из местных фитнес-клубов, вела спортивный блог и писала обзоры на книги.