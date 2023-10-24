Киев, 24 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

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«Взрыв в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе тревога не объявлялась, о ракетной опасности не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы.

Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в результате взрывов были повреждены объект инфраструктуры и предприятие в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области.

На Украине поздним вечером 23 октября воздушную тревогу объявили в Черкасской и Винницкой областях.