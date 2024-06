Вашингтон, 24 октября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. После окончания конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины. Об этом 23 октября заявил американский журналист Гарланд Никсон на YouTube-канале Through the eyes of.

ТАСС/ Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire

«Когда всё закончится, Россия возьмет под контроль любую нужную ей, а, может, и всю территорию Украины», — сказал Никсон.

Он добавил, что правительство Владимира Зеленского в скором времени ждёт неминуемая катастрофа. По его словам, украинскую армию и всю политическую элиту страны ожидает крах.

Журналист отметил, что у киевского режима заканчиваются солдаты и оружие, а Запад не может продолжать оказывать помощь.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось по всей линии фронта и обернулось дальнейшим продвижением российских войск. Он отметил, что контрнаступление привело к большим потерям со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил 15 октября, что контрнаступление ВСУ провалилось полностью. До этого, 5 октября, российский лидер сообщил, что с 4 июня, начала контрнаступления, ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

Экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что если Запад не согласится начать переговоры по Украине, то при необходимости Вооружённые силы России могут освободить Харьков и Одессу.