Петропавловск-Камчатский, 24 октября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Солодов считает, что благодаря новому аэропорту в регионе появится много рабочих мест.

Mil.ru МиГ-31. Аэропорт Елизово, Камчатский край

«Строительство аэровокзального комплекса — залог развития туризма и экономики Камчатки. Он создаст огромное количество рабочих мест — это будет не просто аэропорт, но и гостиничный комплекс, и деловой», — заявил Солодов. Он выразил убеждённость, что аэропортом будут довольны и жители, и гости Камчатки.

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев лично контролирует ход работ. С очередной проверкой на полуостров полпред приезжал в конце сентября. «Очень хочется, чтобы новый аэропорт появился на Камчатке, поэтому я в каждой поездке стараюсь посмотреть, как идёт работа», — отметил Трутнев. На сегодняшний день строители достаточно уверенно называют срок завершения строительства, добавил он.

Новый аэропорт будет в десять раз больше имеющегося. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству новой авиагавани было подписано во Владивостоке на Восточном экономическом форуме в 2017 году.

Государство продолжит поддерживать авиаперевозки на Дальний Восток, на эти цели в 2023 году предусмотрено 12,6 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли в феврале текущего года.