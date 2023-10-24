* * принадлежит запрещённой в России организации Meta

Москва, 24 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta) прекратил работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой (ОС).

ТАСС/IMAGO/Rüdiger Wölk

С 24 октября 2023 года данное приложение поддерживается только операционной системой Android версии 5.0 и выше.

Как передавало ИА Регнум, в WhatsApp в конце сентября предупредили, что с 24 октября мессенджер не сможет работать на некоторых устройствах, так как разработчики сохранят поддержку только версий ОС Android 5.0 и выше. В компании пообещали заранее предупредить пользователей, если мессенджер не будет работать на их устройстве.

Ранее WhatsApp разрешил пользователям создавать одновременно два аккаунта на одном устройстве. Для использования второго аккаунта нужно задействовать дополнительный номер телефона и SIM-карту. Каждый профиль можно настроить отдельно, включая параметры конфиденциальности и уведомлений.