Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Если «Хезболла» втянет израильское государство в войну, Ливан заплатит за это. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС Президент Израиля Ицхак Герцог

«Мы не ищем конфронтации на северной границе, мы сосредоточены на уничтожении ХАМАС и его возможностей, но, если «Хезболла» втянет нас в войну, им должно быть ясно, что Ливан заплатит за это цену. Мы имеем право защищать себя», — передаёт слова израильского президента издание Ynet.

Также президент отметил, что руководство Ирана, которое поддерживает организацию «Хезболла», занимается «дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры ХАМАС заверили его в готовности к длительному противостоянию с Израилем. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи формата «3+3» с коллегами Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 октября армия Израиля нанесла удары по нескольким объектам «Хезболлы» в Ливане.