Кировская область, 24 октября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Правнук Сталина Селим Бенсаад открыл памятник советскому вождю в городе Орлове Кировской области. Об этом сообщил 24 октября пресс-атташе правнука генералиссимуса Вадим Горжанкин.

Из личного архива правнука генералиссимуса

Торжественное мероприятие состоялось в городском парке Орлова. Памятник Иосифу Сталину установили на том самом месте, где он стоял до 1956 года. На открытии присутствовали жители города, официальные лица, представители КПРФ.

«Средства на памятник Сталину собрал народ — жители города и района по инициативе местных отделений КПРФ», — рассказал Горжанкин.

©Из личного архива правнука генералиссимуса

Изготовили памятник при содействии проекта «Аллея Российской Славы», он стал вторым в Кировской области. Первый памятник Сталину установили в мае 2020 года в посёлке Демьяново.

Писатель-документалист, биограф семьи Сталиных Лана Паршина подчеркнула, что судьбы Сталина и основателя ВЧК Феликса Дзержинского тесно связаны с регионом. Оба сыграли большую роль в событиях 1919 года, когда шла борьба с колчаковцами, оба побывали в Вятской губернии в ссылке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3841495" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Именно здесь вятские врачи вылечили Сталина от сыпного тифа, благодаря чему позже мы победили во Второй мировой войне и спасли мир от нацизма», — отметила Паршина.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года памятник генералиссимусу Сталину открыли в Волгограде на одной из аллей музейного комплекса «Сталинградская битва». Открытие было приурочено к 80-летнему юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В августе памятник Сталину открыли на территории завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области. В церемонии принимали участие несколько православных священников, которые освятили монумент и положительно отозвались о генералиссимусе в своих выступлениях. В РПЦ заявили, что взяли эту ситуацию на контроль.