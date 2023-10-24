Лондон, 24 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Китай причинил США значительный ущерб. Об этом заявил обозреватель британского издания Daily Express Пол Уизерс.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин

По его словам, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин совместными усилиями пытаются изменить глобальный баланс сил, что ставит США под угрозу потери статуса мирового гегемона.

Кроме того, в статье приводится мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который считает, что визит Путина в Китай создаёт значительные проблемы для Америки.

«США могут стать главной жертвой все более тесных взаимоотношений между Россией и Китаем», — отметил Сандерс.

Как сообщало ИА Регнум, визит Путина в Китай проходил 17 и 18 октября. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Президент России стал главным гостем форума «Один пояс — один путь». В столице Китая он также провёл встречи с китайским лидером и главами других государств.

По словам Путина, китайская инициатива «Один пояс — один путь» сходна с идеями России о формировании большого евразийского пространства с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По мнению востоковеда Андрея Карнеева, проект «Один пояс — один путь» — это новый этап становления Китая как глобальной экономической державы, которая располагает мощностями, капиталом и ресурсами для того, чтобы выстраивать глобальную сеть взаимодействия. Именно поэтому государства Запада относятся к этому негативно. А Москва, оказавшаяся в конфронтации с Западом, помогает Пекину, поскольку китайская инициатива позволяет сплотить страны мирового большинства.