Москва, 24 октября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В октябре в Москве открылся центр сбора электронного и электротехнического оборудования. На пункт сбора уже поступила первая партия вышедшей из строя техники, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Экотехпром»

Проект реализуется в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экологии. «Соглашение в сфере экологии со столичным заводом город подписал в конце 2021 года. Частный партнер на безвозмездной основе осуществляет прием и утилизацию электронного и электротехнического оборудования, находящегося в собственности Москвы», — заявил Овчинский. Он добавил, что первая партия в 3,5 тонны утратившей потребительские свойства техники уже направлена столичными предприятиями на открывшийся пункт приема. По его словам, такое взаимодействие выгодно обеим сторонам: город существенно сократит расходы на утилизацию электрооборудования, а предприятие сможет максимально использовать свои мощности и развивать производство.

Экологическое соглашение заключено сроком на 20 лет. По его условиям Москва передала инвестору — заводу «Экотехпром», входящему в корпорацию «Экополис» — два объекта на Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Туда будут свозить старую технику. После переработки из нее будут производить рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот. Таким образом в столице сформируется экономика замкнутого цикла.

В целях реализации партнерства 14 февраля 2023 года было подписано распоряжение правительства Москвы, по которому с 1 октября все органы государственной власти, бюджетные предприятия и учреждения столицы должны системно и по единым стандартам поставлять свой электронный лом на утилизацию на завод «ЭкоТехПром».

Москва стала одним из первых среди регионов, где начали использовать различные механизмы ГЧП. Формат сотрудничества зависит от целей и задач, которые решает тот или иной инфраструктурный проект.

Сегодня в Москве расположено свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них выпускают самые разнообразные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и многое другое.