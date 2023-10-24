Симферополь, 24 октября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Гражданина Белоруссии заподозрили в покушении на военнослужащего в Республике Крым. Об этом сообщил 24 октября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, 23 сентября принадлежащий российскому военнослужащему автомобиль «Шевроле-Авео» был взорван при помощи самодельного взрывного устройства массой до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была прикреплена к днищу автомобиля с водительской стороны, при её детонации никто не пострадал, уточнил источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники оперативных ведомств установили личность подозреваемого. Фигурантом оказался гражданин Белоруссии 1962 года рождения, который имеет временную регистрацию в Чехии и проживал в Севастополе. Мужчина официально не был трудоустроен, не был судим.

По данным источника, 12 октября в ходе обыска в одном из складских помещений города Севастополя оперативники обнаружили схрон, в котором находились предметы и вещи, принадлежащие фигуранту.

В результате сотрудники оперативных ведомств изъяли электродетонаторы, оружие, патроны и другие устройства.

В материалах дела указано, что 20 сентября в складском помещении подозреваемый незаконно изготовил на основе ранее полученного от куратора взрывное устройство для совершения диверсий на территории Республики Крым.

Уточняется, что от фигуранта уже поступили признательные показания. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент остаётся неизвестным, почему подозреваемый согласился на задание куратора, при этом установлено, что у 61-летнего фигуранта имеются большие долги. Отмечается, что задержанный задолжал порядка 2 млн рублей, его искали приставы.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, совершившего ряд диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, сообщили 17 октября в пресс-службе российского ведомства. Мужчину 38 лет задержали на станции Орёл в рамках мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и один — на объекте связи.

Силовики установили его причастность к этим диверсиям и получили соответствующие доказательства. Как выяснилось, он действовал по заданию СБУ за денежные вознаграждения. Инструкции житель Орла получал через интернет-мессенджер.

Утром 17 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, выполнявшего задания СБУ по передаче данных об обстановке, в том числе политической, в российском регионе. Мужчину 1975 года рождения, проживающего в Бахчисарайском районе, задержали, когда он вынимал пакет со взрывным устройством из тайника, организованного им на территории полуострова.