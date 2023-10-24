Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Посольство РФ пока не установило местонахождение двух россиян, которые с 7 октября находятся в плену у ХАМАС, но активно работает над этим. Об этом 24 октября заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Акция в Тель-Авиве с требованием освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС

«Поступают сообщения о том, что находятся два гражданина Российской Федерации среди тех, кого захватили седьмого октября боевики ХАМАС или другие структуры», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат добавил, что посольство активно работает по этому направлению и находится в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос.

«Пока мы не установили местонахождение граждан, но стараемся это сделать», — добавил Викторов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, боевики захватили ряд населённых пунктов. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян. Порядка 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома.