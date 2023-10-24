Севастополь, 24 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Черноморский флот отбивает атаку подводных диверсионных сил ВСУ. Об этом 24 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Александр Карпушкин/ТАСС

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал Развожаев.

Также он рассказал, что с 7:40 до 9:00 Черноморский флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника. Запланирована стрельба из реактивных бомбомётов и гранатометание с катеров.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что три безэкипажных катера ВМС Украины обнаружены и поражены в северной части Чёрного моря. Технические средства наблюдения обнаружили катера противника около 4:00 мск. Огневое поражение нанесено противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.

В течение 22 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Военные использовали задымление для маскировки. Развожаев опроверг заявления о взрывах в городе, обвинив украинскую сторону в распространении ложной информации.