Москва, 24 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Статья американского издания The Washington Post об организации СБУ убийства Дарьи Дугиной является попыткой отмазать США от причастности к теракту. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире канала «Соловьёв Live».

Михаил Терещенко/ТАСС Дарья Дугина

«Попытка этой статьи — рассказать о том, что мы десятки лет их готовили, полностью финансировали, снабдили всем необходимым, а тут они сами начали принимать решения — решили самостоятельно убить Дарью Дугину, нанести удар по Крымскому мосту, беспилотниками по Кремлю… Это достаточно дешёвая попытка отмазать американские спецслужбы. Для них всё равно важным остаётся незапятнанность каких-то спецслужб, которые относятся к США», — заявил Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание The Washington Post 23 октября опубликовало статью о том, что с 2015 года разведка США потратила десятки миллионов долларов для превращения украинских спецслужб в своего союзника против России. По данным американской газеты, целью операции украинских спецслужб был философ Александр Дугин, а не его дочь Дарья. В статье также указывается на то, что ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, а инструкторы из США обучали личный состав украинских спецслужб. Также издание сообщило о причастности ЦРУ к разработке беспилотников, которые использовались в атаке на Крымский мост.