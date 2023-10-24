Москва, 24 октября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Администрация Telegram ограничила доступ к официальному каналу палестинского радикального движения ХАМАС. Пользователи последней версии приложения для системы Android стали получать соответствующее уведомление при попытке перейти в канал.

Известия/Павел Волков

«Доступ к данному каналу ограничен», — говорится в сообщении.

В Telegram объяснили, что доступ к каналу ограничен в соответствии с правилами Google Play. Пользователям Apple канал доступен.

В мессенджере также заблокирован канал боевого крыла ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

По-прежнему доступны каналы официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка, союзной движению организации «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ливанского шиитского движения «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, основатель Telegram Павел Дуров 8 октября заявил о включении в интерфейс мессенджера поддержки иврита. Он пояснил, что в период обострения конфликта на Ближнем Востоке у всех пострадавших должен быть надёжный доступ к новостям и личной переписке.

Позже, 13 октября, Дуров заявил в своем блоге, что ограничение доступа к каналу ХАМАС может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне конфликта.