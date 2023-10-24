Москва, 24 октября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Хирургия по праву считается одним из приоритетных направлений отечественного здравоохранения. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов.

Известия/Александр Казаков

«Ваши встречи неизменно отличаются актуальностью заявленных тем, объединяют на своей площадке ведущих учёных, врачей, медицинских сестер из разных регионов страны и зарубежных государств», — зачитал слова Путина министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Президент отметил, что солидный состав участников, насыщенная программа позволяют обсудить насущные отраслевые проблемы, обменяться опытом, оценить важность широкого внедрения в практическую хирургию передовых технологий и результатов научных исследований.

Глава государства подчеркнул, что лучших представителей профессионального сообщества отличают высочайшая компетентность и неординарные человеческие качества — душевная щедрость, чуткость, готовность прийти на помощь.

«Знаю, что и сегодня многие из вас, проявляя бесстрашие и мужество, достойно выполняют свой врачебный долг, сохраняя здоровье и жизнь участников специальной военной операции», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин в своём обращении отметил, что движение волонтёров-медиков объединило во всех регионах страны чутких к чужой беде людей с активной позицией. Президент подчеркнул, что, продолжая благородные традиции подвижничества и добровольчества, волонтёры-медики выполняют важную миссию — они участвуют в решении актуальных задач, которые стоят перед отечественным здравоохранением, помогают работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяют внимание просветительской работе, популяризации ценностей здорового образа жизни.