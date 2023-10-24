Пермь, 24 октября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Росавиация сформирует комиссию для расследования инцидента с самолётом, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Перми. Об этом 24 октября сообщило ведомство в Telegram-канале.

Центральное МСУ на транспорте СК России

«Приволжское межтерриториальное управление (МТУ) Росавиации формирует комиссию для расследования авиационного инцидента, произошедшего утром во вторник, 24 октября, в аэропорту Перми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 06:31 по пермскому времени (04:31 мск) самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявшей рейс из Санкт-Петербурга, при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

По данным аэропортовых служб, заявленный коэффициент сцепления полосы составлял 0,35, местами была слякоть, шёл снег.

В Росавиации отметили, что в результате ЧП пострадавших нет. Высадка людей прошла без применения аварийных трапов. Самолёт видимых повреждений не имеет. На борту находились 172 пассажира, в том числе 14 детей.

Как сообщало ИА Регнум, при посадке в аэропорту Перми утром 24 октября самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Аэродром Большое Савино временно закрыли. Спустя четыре часа аэропорт возобновил приём и отправку самолётов.