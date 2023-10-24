Вашингтон, 24 октября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Власти США запросили у российской стороны информацию об аресте в Казани редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил 23 октября на регулярном брифинге.

Алина Файзрахманова/ТАСС Алсу Курмашева

Он подчеркнул, что в Вашингтоне всерьёз обеспокоены из-за ареста журналистки. Госдепартамент запросил консульский доступ и хотел бы получить его как можно скорее.

«Мы запросили у российского правительства больше информации об этой ситуации», — сказал Миллер.

Как сообщало ИА Регнум, Курмашеву задержали 18 октября в Казани по подозрению в нарушении закона об иностранных агентах. Редактора обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством (статья 330.1 УК РФ). По решению Советского районного суда Казани журналистку поместили под стражу до 5 декабря.