Вашингтон, 24 октября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из сильнейших лидеров в мире.

CJ GUNTHER/EPA/ТАСС Дональд Трамп

«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», — сказал Трамп на митинге, трансляция которого велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что украинский конфликт может остановить только бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания его на этот пост в 2024 году.

Глава венгерского правительства уточнил, что в этом случае правда будет на стороне сторонников мирного разрешения конфликта на Украине, включая Венгрию, у позиции которой имеется «моральная правота».