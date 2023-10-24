Доха, 24 октября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани призвал прекратить позволять Израилю совершать неконтролируемые убийства в секторе Газа. Об этом он заявил 24 октября на открытии 52-й сессии Консультативного совета (однопалатный парламент Катара).

ТАСС/ EPA/MOHAMMED SABER

«Мы говорим: «Достаточно». Нельзя безоговорочно давать Израилю зелёный свет и позволять ему неконтролируемо убивать жителей Газы», — сказал эмир.

Он добавил, что нельзя дальше игнорировать осуществляемые Израилем блокаду, оккупацию и поселенческую активность. Также он подчеркнул, что недопустимо ограничивать доступ к воде, еде и медикаментам представителям целого народа.

Как сообщало ИА Регнум, пятьдесят три человека, в том числе дети, погибли при израильских авиаударах по домам в Хан-Юнисе и Рафахе на юге сектора Газа. В минздраве Палестины уточнили, что всего погибшими в Газе числятся более 5 тыс. человек.

С 7 по 21 октября количество убитых израильских военнослужащих выросло до 307 человек, ещё 210 находятся в заложниках. По состоянию на утро 21 октября в Израиле с начала обострения конфликта с ХАМАС пострадали 5007 человек, погибли не менее 1,4 тыс. граждан.