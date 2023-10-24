Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей. Об этом сообщает американское издание Vice, ссылаясь на источники.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

По его данным, возможная операция в секторе Газа займёт месяцы и потребует серьёзного военного присутствия.

Должностные лица из США и военные Израиля, слова которых приводит издание, отмечают, что на фоне значительного уровня недовольства палестинцев на Западном берегу ЦАХАЛ находится уже на пределе своих возможностей.

«У нас сейчас полтора фронта, это одна из причин, почему террористическая операция ХАМАС была такой успешной. Солдаты, которые должны были быть за пределами Газы, находились на Западном берегу, защищали поселения и преследовали детей, бросающих камни в Дженине», — приводит издание слова представителя израильской армии.

Источник ЦАХАЛ отметил, что ситуация на Западном берегу может в любой момент обостриться ещё больше.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила свыше 400 объектов и ликвидировала многих членов ХАМАС. Уточняется, что за минувшие сутки истребители израильской армии нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам ХАМАС. В результате удара были убиты заместители командиров батальонов Шати, Нусейрат и Фуркан.

Востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.

Наземная операция изначально была под большим вопросом из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники. Кроме того, ЦАХАЛ продемонстрировала неготовность вести полномасштабные боевые действия. Она понесла большие потери в первый день конфликта, указал эксперт.