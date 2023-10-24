Москва, 24 октября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Московская компания разработала и изготовила гоночный автомобиль класса «Формула-3» с уникальными инженерными решениями. Болид оснащен 16-клапанным двигателем ВАЗ объемом 1,6 литра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В Москве изготовили тренировочный гоночный автомобиль класса «Формула»

«Формула» — это класс автомобилей с открытыми колесами, на которых проводятся популярные международные соревнования по кольцевым автогонкам различного уровня. В мире «Формулы» создают всего несколько производителей. Каждый болид формульного класса — это уникальный продукт. Компания «АртЛайн Технолоджи» — первое и единственное конструкторское бюро на территории СНГ и стран Восточной Европы, выпускающее шасси для международного класса «Формула-3».

«Предприятие, локализовавшее в 2014 году своё производство в Печатниках на площади одна тысяча квадратных метров, специализируется на выпуске гоночной техники и строительстве автодромов», — пояснил Овчинский. За это время компания разработала пять проектов гоночных автомобилей. Он добавил, что новая машина предназначена для тренировочных заездов или участия в гонках молодых спортсменов. «Особенность болида — 16-клапанный двигатель ВАЗ объемом 1,6 литра, специально подготовленный мотористами предприятия», — подчеркнул Овчинский.

«Формула-3» — класс болидов, который в 1950 году был разработан как младший класс гоночных автомобилей после «Формулы-1» и «Формулы-2». По техническим требованиям по ширине болид не может превышать 185 сантиметров, максимальная высота шасси — 96 сантиметров, вес — не более 700 килограммов, включая пилота, без учета топлива.

Конструкторское бюро компании разработало и изготовило гоночный автомобиль «Формула 1600» в соответствии со стандартами «Формулы-3» — от аэродинамической формы и конструкции машины до монокока (кабины пилота), передней и задней подвески и аэродинамического обвеса (антикрыло).

Сегодня в Москве расположено свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них выпускают самые разнообразные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и многое другое.