Кемерово, 24 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Приговор по делу о пожаре в приюте для бездомных, унёсшем жизни 23 человек, вынесли в городе Кемерово. Владельца учреждения приговорили к пяти годам колонии, сообщает 24 октября РЕН ТВ.

РИА Новости Андрей Смирнов

Суд признал пастора Евангельской церкви Андрея Смирнова, содержавшего приют, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности, что повлекло за собой гибель более чем двух человек.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет», — зачитала приговор судья.

Пастора отправят из СИЗО в колонию общего режима после вступления приговора в законную силу.

Данил Айкин/РИА Новости Вид на здание приюта на улице Таврической в Кемерово, где произошел пожар

Как сообщало ИА Регнум, пожар в приюте на Таврической улице вспыхнул в ночь на 24 декабря 2022 года из-за неисправности угольного котла. В результате погибли 23 человека, ещё пятеро пострадали. Было установлено, что приют работал нелегально, а организовал его работу пастор Смирнов. Уголовное дело возбудили по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.