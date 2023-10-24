Пермь, 24 октября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэровокзала.

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«Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку.

Как сообщало ИА Регнум, при посадке в аэропорту Перми утром 24 октября самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 186 пассажиров, в их числе 14 детей, и шесть членов экипажа. Аэродром Большое Савино временно закрыли. Предварительная причина ЧП — неблагоприятные погодные условия.