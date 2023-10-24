Москва, 24 октября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах Мосбиржи утром 24 октября упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных на сайте площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Курс евро и юаня также снизились. Так, китайская валюта подешевела до 12,83 рубля, европейская достигла 100,37 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 53 копейки — до 93,9 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению директора Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадима Понкратова, к укреплению рубля привела целая совокупность факторов.

В их числе распоряжение российских властей об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, обострение ситуации на Ближнем Востоке и переход палестино-израильского конфликта в горячую фазу. Риск того, что в противостояние вмешаются другие страны региона, а также США, обернулся ростом стоимости нефтяных котировок.