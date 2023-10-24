Улан-Батор, 24 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Поставляемый в Россию из Монголии кашемир скоро может подешеветь, страны договорились об отмене пошлин на него и снятии логистических барьеров. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе посещения крупнейшей в Монголии фабрики по производству кашемира.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В рамках договоренности по поставкам кашемира в Россию мы посетили крупнейшую фабрику по производству готовых изделий: монгольский кашемир, бренд Gobi. Договорились прямо здесь на фабрике, что подготовим дорожную карту», — приводит «РИА Новости» слова вице-премьера.

Она отметила, что в этом процессе примут участие Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк, ФТС, приграничные регионы России, в которых будут созданы хабы.

Абрамченко указала на то, что готовая продукция должна беспошлинно поставляться в Россию.

«Это процентов, наверное, 50 от стоимости готовой продукции», — уточнила она, отметив, что в настоящее время цена на качественный кашемир, который продается в России, для обычного потребителя высока.

«Наша задача, чтобы качественный монгольский кашемир на российском рынке был доступен. Сейчас около 50% — это издержки из-за того, что существуют барьеры во взаимной торговле», — пояснила вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин проводит встречу с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине.

Монгольский лидер отметил, что у страны есть большой интерес в реализации крупных совместных проектов в энергетике, в железнодорожной сфере, в строительстве автомагистралей. Путин в свою очередь заявил, что рассчитывает на хорошие темпы в реализации проекта строительства газопроводной системы через Монголию в Китай.

Глава государства также добавил, что в прошлом году рост товарооборота между двумя странами составил 40%, а в текущем году он скорректировался. Путин указал на необходимость уделить этому внимание.