Москва, 24 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Слабость, повышенная температура и боль в горле, которые обычно принимают за признаки простуды, могут указывать на рак. Об этом врач-онколог, хирург Иван Карасёв рассказал в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller/http://imagebroker.com

По его словам, пациенты часто спрашивают, с чего начинается рак, как не пропустить первые сигналы организма. Бывает, что человек долго ощущает недомогание и дискомфорт, но не обращается к врачу, так как объясняет своё состояние усталостью, стрессом или простудой.

Первый настораживающий признак — постоянная нехватка сил, слабость, пояснил Карасёв. Второй признак — температура 37 и выше, которая держится слишком долго, третий — боль в горле. Лекарства, которые обычно помогают при простуде, в случае злокачественного процесса не работают.

Другие симптомы, которые могут указывать на рак — незаживающие раны, нетипичные выделения при походе в туалет, постоянные головные боли.

Для снижения риска развития рака онколог посоветовал не только избавиться от вредных привычек, связанных с алкоголем и курением, но и обеспечить свой организм физической активностью, сбалансированной пищей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее австралийские учёные пришли к выводу, что всего несколько минут энергичной физической активности в день снижают онкологический риск на треть. Такая нагрузка равнозначна уборке дома, стирке одежды, мытью посуды или приготовлению еды.