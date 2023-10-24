Москва, 24 октября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов выразил уверенность в причастности спецслужб трёх государств к терактам на Крымском мосту. Об этом он заявил, комментируя публикацию в газете The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что дроны, использовавшиеся для удара киевского режима по Крымскому мосту, были разработаны в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Удар по мосту — это хорошо спланированная, выверенная операция, в том числе с помощью военной авиации, разведывательных беспилотников. Как и в первом теракте, участвовали в этом три страны: помимо СБУ, без ЦРУ и МI6 это невозможно было осуществить. Нас не возьмёшь сказками про их невиновность», — приводит «РИА Новости» слова Константинова.

Он выразил мнение о том, что спецслужбы Британии и США являются соучастниками преступлений, которые совершаются киевским режимом.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикации американских средств массовой информации о причастности Центрального разведывательного управления США к подготовке терактов Украины против России нацелены на то, чтобы снять ответственность с администрации Белого дома.

По её словам, ни для кого не секрет, что за цепочкой огромного количества терактов как в России, так и рядом с ней стоят подчинённые киевскому режиму силовые ведомства.

Американская газета The Washington Post 23 октября написала, что с 2015 года ЦРУ США потратило десятки миллионов долларов для превращения украинских спецслужб в своего союзника против России. Так, ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, а инструкторы из США обучали личный состав украинских спецслужб. При этом американцы не участвовали в планировании операций, а только улучшали возможности украинских спецслужб по сбору информации, отметили в газете.