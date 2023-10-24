Пермь, 24 октября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. При посадке в аэропорту Перми утром 24 октября самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 186 пассажиров, в их числе 14 детей, и шесть членов экипажа. Аэродром Большое Савино временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Центральное МСУ на транспорте СК России В Перми при посадке за пределы ВПП выкатился пассажирский самолёт

Предварительная причина ЧП — неблагоприятные погодные условия.

По факту авиапроисшествия проводится проверка.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет, видимых повреждений на самолёте также нет. Пассажиров доставили в здание аэровокзала.

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Как сообщало ИА Регнум, самолёт Су-34 упал в Воронежской области 20 сентября. По данным Минобороны, он потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полёта.

Двое пилотов успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования.

Истребитель упал на сельскохозяйственном поле. Обломки воздушного судна почти полностью выгорели.

В Волгоградской области в Новоаннинском районе 15 сентября жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Вираж В-1 RA-0256A». Пилота 1961 года рождения доставили в больницу с травмами.