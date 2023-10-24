Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Израильские военные опасаются возможности прекращения или отсрочки наземной операции в секторе Газа. В газете The Times of Israel предположили, что это может быть связано с освобождением заложников.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Военные боятся, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может привести к отсрочке политическим руководством наземного вторжения или даже прекращению его на полпути», — говорится в статье.

В издании отметили, что освобождение 20 октября американок — матери и дочери — способствовало отсрочке наземной операции ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, согласно материалам газеты The New York Times со ссылкой на американских чиновников, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. При этом достоверная причина переноса операции неизвестна.

Востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.

Наземная операция изначально была под большим вопросом из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники. Кроме того, ЦАХАЛ продемонстрировала неготовность вести полномасштабные боевые действия. Она понесла большие потери в первый день конфликта, указал эксперт.