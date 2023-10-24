Вашингтон, 24 октября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников сделал громкое заявление, что Россия якобы украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты».

Иван Шилов ИА Регнум

Экс-президент считает, что российские спецслужбы смогли в период правления Барака Обамы выкрасть засекреченные чертежи и впоследствии её построить.

«Вы знаете, что Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро», — сказал Трамп.

При этом Дональд Трамп не сказал, что за ракеты он имеет в виду.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что в России работают над созданием оружия, действующего на новых физических принципах.

По словам российского лидера, уже в ближайшей исторической перспективе безопасность любой страны будет зависеть от подобной техники. Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых либо ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят радиочастотное, лазерное, инфразвуковое и другие.

Россия, представив межконтинентальную крылатую ракету с ядерной силовой установкой «Буревестник», продемонстрировала свою военную мощь всему миру.