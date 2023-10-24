Вашингтон, 24 октября, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Попытка администрации президента США Джо Байдена привязать помощь Украине к поддержке Израиля может закончиться тем, что американцы откажутся от поддержки сразу обеих стран, написал колумнист журнала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Похожий на проповедь призыв Байдена к дополнительному военному финансированию <…> может испортить общественное мнение по поводу поддержки обеих стран», — считает он.

По мнению Ларисона, Байден слукавил, когда заявил о важности побед Украины и Израиля для стратегической безопасности США. Если бы глава Белого дома действительно придавал такую значимость конфликтам своих союзников, то США уже напрямую вмешались бы в ситуации на Украине и Ближнем Востоке, добавил эксперт.

Такого рода заявления загоняют США и Байдена в ловушку. При ухудшении ситуации в обоих конфликтах американский лидер окажется под давлением, а страна будет вовлечена в дорогостоящие и ненужные войны, написал автор.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гемпшир заявил, что политика действующего главы Белого дома Джо Байдена приводит к обострению ситуации в Израиле и кризису на Украине. Обращение Байдена к нации вечером 19 октября было гротескным предательством Израиля и вводящим в замешательство беспорядочным безумием разжигателя войны, у которого Америка на последнем месте, сказал Трамп.

В материале газеты The New York Times говорится, что Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения вооружений от США. В Пентагоне заявили о решении направить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине. Киеву после начала Россией специальной военной операции передали сотни тысяч таких снарядов, теперь их запасы в США и Европе иссякли, а производители не успевают обеспечить все потребности, отметили в издании.