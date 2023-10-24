США могут оставить Украину и Израиль без поддержки
RS: Байден рискует лишить Украину и Израиль поддержки США
Вашингтон, 24 октября, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Попытка администрации президента США Джо Байдена привязать помощь Украине к поддержке Израиля может закончиться тем, что американцы откажутся от поддержки сразу обеих стран, написал колумнист журнала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.
«Похожий на проповедь призыв Байдена к дополнительному военному финансированию <…> может испортить общественное мнение по поводу поддержки обеих стран», — считает он.
По мнению Ларисона, Байден слукавил, когда заявил о важности побед Украины и Израиля для стратегической безопасности США. Если бы глава Белого дома действительно придавал такую значимость конфликтам своих союзников, то США уже напрямую вмешались бы в ситуации на Украине и Ближнем Востоке, добавил эксперт.
Такого рода заявления загоняют США и Байдена в ловушку. При ухудшении ситуации в обоих конфликтах американский лидер окажется под давлением, а страна будет вовлечена в дорогостоящие и ненужные войны, написал автор.
Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гемпшир заявил, что политика действующего главы Белого дома Джо Байдена приводит к обострению ситуации в Израиле и кризису на Украине. Обращение Байдена к нации вечером 19 октября было гротескным предательством Израиля и вводящим в замешательство беспорядочным безумием разжигателя войны, у которого Америка на последнем месте, сказал Трамп.
В материале газеты The New York Times говорится, что Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения вооружений от США. В Пентагоне заявили о решении направить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине. Киеву после начала Россией специальной военной операции передали сотни тысяч таких снарядов, теперь их запасы в США и Европе иссякли, а производители не успевают обеспечить все потребности, отметили в издании.