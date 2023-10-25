Новый, 608-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах российских войск на купянском направлении, где украинская армия за сутки лишилась практически двух рот военных. Как сообщил 24 октября начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский, расчёты тяжёлых огнемётных систем ударили по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады в укрытиях в районе Тимковки.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев известил о громких звуках на внешнем рейде. По его словам, это Черноморский флот отбивал возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника.

Тем временем под Красным Лиманом в ходе контрбатарейной борьбы было обнаружено и подавлено около 30 расчётов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, близ Серебрянского лесничества артиллерия и авиация отработали по штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины.

С начала СВО ряды ВСУ пополнили около 10 тыс. наёмников, порядка 3 тыс. из них уже уничтожены. По словам источника ТАСС в силовых структурах, почти 5 тыс. контрактников покинули Украину.

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