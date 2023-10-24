Москва, 24 октября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Учёные не нашли никаких оснований считать, что источником быстрых радиовсплесков могут быть внеземные цивилизации. Скорее всего, они исходят от магнетаров, рассказал научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский.

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«Мы знаем, что такие же или очень похожие события происходят в нашей галактике <…> Такие источники радиовсплесков, судя по всему, связаны с нейтронными звёздами, магнетарами. В общем-то, рассчитывать, что у магнетаров кто-то живёт, я бы не стал», — цитирует «РИА Новости» учёного.

Мереминский назвал новое открытие быстрых радиовсплесков на рекордно далёком расстоянии интересным, но довольно ожидаемым событием.

Ранее международная группа исследователей обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн продолжительностью менее миллисекунды в галактике. Её свету потребовалось восемь млрд лет, чтобы достигнуть Земли. Учёные не смогли с полной уверенностью объяснить возникновение таких радиовсплесков.

Эксперт РАН пояснил, что их обнаружили недавно. Сначала радиовсплески просто находили и узнали, что они вообще бывают. Затем стали определять их глубину, и понимать, откуда именно они приходят. После учёные стали всё активнее этим заниматься и находить их всё дальше. Вот сейчас удалось их обнаружить на расстоянии примерно в два раза дальше, чем удавалось это делать до сих пор, сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году китайские учёные обнаружили рентгеновский всплеск, связанный с быстрым радиовсплеском, и подтвердили, что он произошёл от магнетара в Млечном Пути. Открытие было сделано 15 октября с помощью гравитационно-волнового высокоэнергетического электромагнитного телескопа.

Главный исследователь GECAM и сотрудник IHEP Сюн Шаолинь отметил, что это второй случай в истории, когда людям удалось обнаружить высокоэнергетический аналог FRB.