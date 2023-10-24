Вашингтон, 24 октября, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления по экономическим вопросам, прервал его и отправился на совещание с разведкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Прошу прощения, я должен отправиться в ситуационный центр, чтобы разобраться с другим вопросом», — сказал президент в Белом доме.

Он ещё успел ответить на несколько вопросов журналистов и ушёл.

Ситуационный центр управления разведкой находится на нижнем этаже западного крыла администрации США.

Джо Байден не завершил мероприятие экстренно, а удалился с него. Трансляцию вёл Белый дом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября в минобороны США сообщили, что в Сирии американские войска подверглись нападению.

Ранее журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден со ссылкой на представителей американского минобороны написала в соцсети Х, что база в Сирии, где дислоцированы войска США, была атакована дронами.

За участившимися атаками на американские объекты на Ближнем Востоке стоят связанные с Ираном группировки, заявил 23 октября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.