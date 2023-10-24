Вашингтон, 24 октября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на необходимость непрерывного потока гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщили в Белом доме.

ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI

«Президент также подчеркнул необходимость поддерживать непрерывный поток крайне нужной гуманитарной помощи в Газу», — говорится в заявлении.

Глава Белого дома одобрил освобождение двух заложниц из сектора Газа в понедельник, 23 октября. Байден подтвердил приверженность усилиям для освобождения остальных заложников ХАМАС и обеспечения безопасного прохода для граждан США и других мирных жителей в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байден заявил, что переговоры о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта возможны лишь после освобождения радикальным движением ХАМАС всех заложников. По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся более 200 граждан страны.

Две женщины-заложницы, освобождённые в секторе Газа 23 октября, прибыли на контрольно-пропускной пункт «Рафах», прилегающий к египетской границе. Их освободили благодаря усилиям Египта.

В Израиле 23 октября заявили о подготовке к новому этапу войны, который будет включать комплексную «смертоносную» атаку с воздуха, суши и моря.