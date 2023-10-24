Вашингтон, 24 октября, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Визит российского президента Владимира Путина в Китай нанёс Америке большой вред. Так считает обозреватель Daily Express Пол Уизерс.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

Автор предостерёг, что США оказались в серьёзной опасности и могут лишиться звания мирового гегемона из-за хороших отношений лидеров двух крупных держав.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин совместными усилиями пытаются изменить глобальное соотношение сил», — заявил Уизерс.

Своё мнение обозреватель подкрепил высказыванием британского эксперта Эндрю Сандерса, который сказал, что встреча Путина и Си «создаёт значительные проблемы для США».

«Америка может стать главной жертвой всё более тесных взаимоотношений между Россией и Китаем», — резюмировал Сандерс.

Как сообщало ИА Регнум, влияние Владимира Путина на мировой арене бесит президента США Джо Байдена. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Американский президент «с раздражением» обратился к нации, чтобы призвать граждан США продолжать бороться за лидерство страны.

Власти Китая очевидным образом намекнули на то, кого они считают другом Пекина, а кого — гостем, причём не дорогим. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

В Китае 17–18 октября прошёл форум «Один пояс — один путь», в работе которого принял участие президент РФ. В своём выступлении Путин позитивно отозвался о китайской инициативе «Один пояс — один путь», констатировав, что общие внешние угрозы сближают Москву и Пекин, и призвал российских партнёров сотрудничать в развитии Северного морского пути. Между тем некоторые западные журналисты обратили внимание на то, что президента России хозяева встретили красной дорожкой, в то время как посещавший Китай летом госсекретарь США Энтони Блинкен такой чести не удостоился.

По мнению востоковеда Андрея Карнеева, проект «Один пояс — один путь» — это новый этап становления Китая как глобальной экономической державы, которая располагает мощностями, капиталом и ресурсами для того, чтобы выстраивать глобальную сеть взаимодействия. Именно поэтому государства Запада относятся к этому негативно. А Россия, оказавшаяся в конфронтации с Западом, помогает Китаю, поскольку инициатива «Пояс — путь» позволяет сплотить страны мирового большинства.

Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с российским коллегой Владимиром Путиным назвал президента России своим давним другом.