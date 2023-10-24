Вашингтон, 24 октября, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Украине пора смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией, пока ещё не стало поздно, написал обозреватель американского издания Hartford Courant Тед Уэлш.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Журналист считает, что перспективы возвращения территорий в лучшем случае невелики, будущее Украины не внушает оптимизма. Миру следует приготовиться к долгой и ожесточенной борьбе, которая продлится несколько лет.

«Отказ от 18% своей территории стал бы горькой пилюлей, которую пришлось бы проглотить Украине. Но многие из этих территорий русскоязычные, с большим количеством сочувствующих России, которые останутся угрозой безопасности Украины на долгие годы», — заявил обозреватель.

По мнению Теда Уэлша, украинско-российское соглашение о прекращении конфликта и переговорах, скорее всего, является лучшей сделкой, которая может быть доступна.

«Сейчас самое время действовать», — подстегнул автор.

Как сообщало ИА Регнум, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс считает, что конфликт на Украине необходимо решать мирными переговорами. А те, кто противится этому и ратует за военную помощь ВСУ, могут отправиться на боевые позиции и погибнуть от российских военных.

Власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать, рассказал 21 октября бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

США были против компромисса, так как считают, что могут сдержать Россию. Кроме того, в Вашингтоне не расстаются с этим мнением, видя сближение Москвы и Пекина. Экс-канцлер считает, что американское руководство ошибается в этом вопросе.