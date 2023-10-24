Нижний Тагил, Свердловская область, 24 октября, 2023, 04:24 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области в одном из домов по улице Удовенко, женщина с маленьким ребёнком в коляске застряла в неисправном лифте. Она провисела вниз головой более 30 минут. Перевёрнутая коляска находилась внутри лифта. О происшествии очевидцы рассказали ИА «Все новости».

Известия/Александр Казаков

Известно, что 21 октября молодая девушка с грудным ребёнком возвращалась домой с прогулки. Коляску с переноской и младенцем она успела завезти в кабину лифта.

Как рассказал один из жителей многоэтажки, когда лифт тронулся, женщина не удержалась и упала. Её ноги затянуло вверх и зажало между кабиной и стеной. Таким образом, она буквально повисла вниз головой.

Девушка сильно травмирована — множественные переломы, вывихи, порванные связки. Младенец не пострадал.

По словам жителей подъезда, лифт неисправен уже много лет.

Как сообщало ИА Регнум, в Петербурге в бизнес-центре рухнул промышленный лифт. Инцидент произошёл в двухэтажном здании на улице Циолковского в Адмиралтейском районе днём 7 сентября.

Лифт упал на двух рабочих, которые были внизу. Мужчины получили серьёзные травмы.

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