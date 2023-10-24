Париж, 24 октября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Париж готов продать Еревану три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикяном французский министр обороны Себастьян Лекорню.

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«Будет подписано письмо о намерениях с нашими друзьями из (европейского производителя ракет. — Прим. ИА Регнум) MBDA <…> относительно систем типа Mistral», — заявил он.

Кроме того, Франция будет обучать армянских военных в области ПВО. По словам Лекорню, намечен визит армянской делегации в школу ВВС Франции. Париж также готов помогать Еревану с аудитом противовоздушной обороны, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее французские власти одобрили договор, дающий возможность передать Армении военную технику для обеспечения её защиты. Франция готова дать жёсткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении, заявила 3 октября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 октября заявил, что Ереван хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом. Глава армянского правительства указал, что отношения республики с сообществом «основаны на общей системе ценностей». В этот же день Пашинян выступил в Европарламенте. В числе прочего он назвал бесполезными евразийские объединения, и в первую очередь — ОДКБ.

Российская сторона посчитала выступление Пашиняна в Европейском парламенте абсолютно безответственным и провокационным. Москва наблюдает попытки сделать из Армении «Украину номер три», если считать «Украиной номер два» Молдавию. Пашинян «семимильными шагами» движется по пути главы киевского режима Владимира Зеленского, считает высокопоставленный источник в Москве.