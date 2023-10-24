Москва, 24 октября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Поклонники и друзья певицы Аллы Пугачёвой забили тревогу — после отъезда из Израиля она не выходит на связь, на звонки не отвечает, в соцсетях ничего не сообщается. Певица пропала.

Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой» Алла Пугачева

Вестей о Пугачёвой уже нет несколько дней. Не нашлось подтверждения и той версии, по которой певица с малолетними детьми полетела на Кипр. Также обсуждается и возможность её перелёта в Майями — израильское гражданство даёт право на безвизовый въезд в США, рейсы из Тель-Авива летают.

Один из собеседников MK.RU заверил, что Пугачевой и детей в Израиле точно нет.

«Но и информации о том, что они на Кипре, тоже нет», — добавил источник из окружения Пугачёвой.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва вместе со своими детьми покинула территорию Израиля и направилась на Кипр, где намерена провести около года. В 2017 году певица приобрела на Кипре виллу стоимостью более 2 млн долларов, благодаря чему как «инвестор» получила гражданство.

Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) смог улететь из охваченного боевыми действиями Израиля и прилетел на Кипр. Об этом супруг Пугачёвой рассказал в видеообращении к поклонникам.